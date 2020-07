Il Crotone torna in serie A dopo due anni (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – dopo il Benevento, anche il Crotone ottiene la promozione diretta in serie A. Il verdetto arriva con due giornate d’anticipo: grazie al successo per 5-1 a Livorno e al contemporaneo pari dello Spezia a Cremona, la squadra di Stroppa blinda aritmeticamente la seconda piazza. Il Crotone torna dunque in A due anni dopo la retrocessione.Non si era messa bene la partita al “Picchi” con i toscani trascinati da Trovato (gol e traversa) prima della perentoria reazione degli Squali: dal 31′ al 40′ i rossoblù colpiscono con Zanellato, Simy e Gerbo e tirano un sospiro di sollievo, dilagando nella ripresa con la rete di Molina e il rigore trasformato da Simy per il definitivo 5-1. Ma servivano buone notizie dallo Zini e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B Il Crotone torna in Serie A dopo due anni Decisivo il pareggio tra lo Spezia e la Cremonese… - DAZN_IT : Il Crotone torna in Serie A dopo 2 anni ?? Simy e compagni possono iniziare a festeggiare ?? #SerieBKT #DAZN - IlTrequartista7 : RT @GoalItalia: Il @FcCrotoneOff torna in Serie A?? - azzurro1984 : Complimenti al #Crotone che torna in #SerieA. Intanto questo è un messaggio squallido di un tifoso del #Brescia co… - Moixus1970 : RT @AttilioMalena: Frutto della programmazione, della capacità di guardare oltre nonostante le difficoltà, l’unica ombra di luce in un terr… -