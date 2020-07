Il Coronavirus ha cambiato anche i contratti? La guida per capire cosa dice la Cassazione (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (24 luglio)In molti, durante i mesi più cupi della pandemia Covid-19, si sono domandati quale fosse il futuro dei loro rapporti contrattuali. Su questo tema le misure di contenimento del governo e lo shock economico hanno sollevato due dubbi: la gestione dell’emergenza che ha incrinato l’equilibrio dei contratti e la ricerca del rimedio a tale problema. Soprattutto per quanto riguarda i contratti “di durata”, in cui le parti si vincolano per un esteso periodo per guadagnare vantaggi economici dalla cooperazione nel tempo. Un insieme di posizioni giuridiche in cui lo “scambio” alla base del contratto è stato turbato e i diritti vengono “contesi”. Pensiamo ai contratti di locazione di appartamenti, uffici, alberghi e negozi o alle ... Leggi su open.online

PdF_Rass_Stampa : RT @interrisnews: Morta dopo atroci sofferenze...?????? #COVID?19 #coronavirus #24luglio #24luglio2020 - maurazamir : RT @interrisnews: Morta dopo atroci sofferenze...?????? #COVID?19 #coronavirus #24luglio #24luglio2020 - giuseppe2101 : Il Coronavirus ha cambiato la nostra vita - tvsvizzera : La pesca in mare non attira più i giovani ma la crisi sanitaria provocata dal #coronavirus potrebbe avere cambiato… - interrisnews : Morta dopo atroci sofferenze...?????? #COVID?19 #coronavirus #24luglio #24luglio2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cambiato Il Coronavirus ha cambiato anche i contratti? La guida per capire cosa dice la Cassazione Open Tornare a viaggiare in crociera: tutto quello che dobbiamo sapere

La pandemia da Covid -19 chiudendoci tutti in casa ha cambiato tante nostre abitudini e in generale il nostro modo di vivere ogni spostamento. In particolare i viaggi! Ecco perché ritornare alla norma ...

Coronavirus, nuovi focolai in Puglia: 6 positivi vicino Foggia e tamponi a tappeto, cosa sta succedendo

Continuano a nascere focolai di coronavirus in tutta Italia, anche in Puglia: come riportato da FoggiaToday.it, nelle ultime 24 ore sei persone sono risultate positive al COVID-19 nei comuni di San Ni ...

La pandemia da Covid -19 chiudendoci tutti in casa ha cambiato tante nostre abitudini e in generale il nostro modo di vivere ogni spostamento. In particolare i viaggi! Ecco perché ritornare alla norma ...Continuano a nascere focolai di coronavirus in tutta Italia, anche in Puglia: come riportato da FoggiaToday.it, nelle ultime 24 ore sei persone sono risultate positive al COVID-19 nei comuni di San Ni ...