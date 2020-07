Il complotto contro l’America, la recensione: l’incubo fantapolitico di Philip Roth (Di venerdì 24 luglio 2020) La recensione de Il complotto contro l'America, miniserie HBO tratta dal romanzo di Philip Roth: l'angosciosa cronaca di un'alleanza fra Hitler e gli Stati Uniti, dal 24 luglio su Sky. "La paura domina questi ricordi, un'eterna paura. Certo, nessuna infanzia è priva di terrori, eppure mi domando se da ragazzo avrei avuto meno paura se Lindbergh non fosse diventato presidente o se io stesso non fossi stato di origine ebraica". La citazione in apertura della nostra recensione de Il complotto contro l'America costituisce l'incipit del romanzo in cui, nel 2004, Philip Roth amalgamava storia e finzione per dipingere un agghiacciante scenario ucronico: la sconfitta alle elezioni del 1940 del Presidente in carica, ... Leggi su movieplayer

Crudele85 : Da stasera su Sky Il complotto contro l’America, l'ottima miniserie tratta da uno dei capolavori di Philip Roth: ho… - SerenaNannelli : Recensione della nuova serie #IlComplottoControLAmerica - Parfen_Rogozin : uno dei miei libri preferiti di #Roth, sono curioso di vedere come hanno 'confezionato' la serie. Il complotto con… - karypant : RT @Marco_Bello1: @you_trend @Agenzia_Italia È chiaramente un complotto contro IV... lo sanno tutti che IV da sola è al 51%!!!! ?????????????? - generacomplotti : RT @mymovies: Il complotto contro l'America, una miniserie di forte attualità e dalle grandi interpretazioni ???? -