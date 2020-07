Il compleanno di Jennifer Lopez è la celebrazione della forza del pop e dell’amor proprio (Di venerdì 24 luglio 2020) Scatta il compleanno di Jennifer Lopez e tuona il numero 51, una cifra che significa +1 rispetto alla metà del secolo ma che addosso alla popstar, imprenditrice e attrice di New York non riusciamo a vedere. La donna che oggi abbiamo di fronte si è raccontata con solerzia in Jenny From The Block, hit del 2002 estratta dall'album This Is Me... Then (2002). Da quel block, infatti, Jennifer Lopez ha seminato ciò che oggi raccoglie. Per block si intendono quei palazzoni di Castle Hill nei quali nacque la futura star. Oggi Jennifer Lopez è attrice, produttrice, conduttrice e artista, nonché imprenditrice milionaria e modella che sfoggia ancora il Jungle Dress firmato per lei da Versace. Accanto a lei il suo futuro ... Leggi su optimagazine

