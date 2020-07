Il cioccolato rende sane le coronarie e protegge dall’infarto. Lo provano gli studi degli scienziati (Di venerdì 24 luglio 2020) Non aiuta solo a combattere la depressione. Il cioccolato, consumato con moderazione, si conferma un amico del cuore. Mangiarlo almeno una volta a settimana aiuta a mantenere sane le arterie coronarie, quindi a proteggere dal rischio infarto. È la conclusione di un’analisi di 6 studi sul tema pubblicata sull’European Journal of Preventive Cardiology. È la rivista della Società europea di cardiologia (Esc). Lo studio del cioccolato al college in Texas Chayakrit Krittanawong e colleghi del Baylor College of Medicine di Houston, in Texas, calcolano che – rispetto a chi attinge alla tavoletta meno di una volta alla settimana – chi si abbandona al cioccolato più di una volta nell’arco di 7 giorni ha ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : cioccolato rende Il cioccolato rende sane le coronarie e protegge dall’infarto. Lo provano gli studi degli... Il Secolo d'Italia L’impegno di Icam per ridurre l’impatto sull’ambiente, il bilancio 2019

Icam: i risultati ottenuti con il bilancio di sostenibilità

