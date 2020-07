Il caso dei test sui migranti: negativi in Sicilia, positivi a Potenza (Di venerdì 24 luglio 2020) La notizia è riportata quest'oggi sul quotidiano La Repubblica. "Il certificato di negatività, firmato dai medici di Lampedusa, è del 13 luglio " si legge -. Ma otto giorni dopo, il tampone ... Leggi su sardegnalive

RegLombardia : #LNews Continua la flessione dei ricoverati e nessun caso a Lecco, Lodi e Sondrio. Report completo riguardante l… - CottarelliCPI : Attendendo le decisioni a Bruxelles, torno al tema Austostrade. La cosa più incredibile è che, anche in caso di res… - Corriere : Maddie, picco dei pedofili sul web: l’inchiesta che ci interroga tutti - cifra73 : @lucbofficial I complottisti dei ''socials'' dicono di terrorismo psicologico ecc. ecc. Ho fatto la lista, in caso… - Moonlightshad1 : @blek57 @lageloni @Corriere I pareri di Cassese sono sempre contro il governo e contro Conte. Non a caso è stato un… -

Ultime Notizie dalla rete : caso dei Negativi in Sicilia, positivi a Potenza: il caso dei test sui migranti trasferiti La Repubblica Liverpool, festa amara per Fabinho: ladri gli svaligiano casa

LIVERPOOL - Festeggiamenti amari per il centrocampista del Liverpool Fabinho. Mentre il giocatore brasiliano stava celebrando con i compagni la vittoria della Premier League, un gruppo di ladri ha sva ...

Liverpool, Fabinho festeggia la Premier mentre i ladri gli svaligiano casa

Fabinho e i suoi familiari hanno scoperto il furto con scasso quando sono tornati a casa nelle prime ore del mattino di giovedì. La polizia sta raccogliendo i filmati dei sistemi di sicurezza e hanno ...

LIVERPOOL - Festeggiamenti amari per il centrocampista del Liverpool Fabinho. Mentre il giocatore brasiliano stava celebrando con i compagni la vittoria della Premier League, un gruppo di ladri ha sva ...Fabinho e i suoi familiari hanno scoperto il furto con scasso quando sono tornati a casa nelle prime ore del mattino di giovedì. La polizia sta raccogliendo i filmati dei sistemi di sicurezza e hanno ...