Il bollettino del Coronavirus oggi in Lombardia (Di venerdì 24 luglio 2020) Ci sono 53 nuovi positivi ma nessun decesso nel bollettino sul Coronavirus di Regione Lombardia. I guariti o dimessi sono 235, stabili i ricoverati in terapia intensiva a quota 17 mentre aumentano di cinque unità a 144 i ricoverati non in terapia intensiva. Il bollettino del Coronavirus oggi in Lombardia I tamponi effettuati oggi in Lombardia sono 9860 mentre i debolmente positivi sono 19 di cui dodici a seguito di test sierologici. Per quanto riguarda la ripartizione dell’incremento dei casi per provincia a Milano ci sono 22 nuovi positivi di cui undici in città, a Bergamo sono 8 e a Brescia sette. Poi ci sono tre nuovi positivi a Lodi e a Mantova, due a Monza e a Pavia e uno a Como, Cremona, Lecco e Varese. Sondrio ... Leggi su nextquotidiano

DPCgov : ?? #AllertaARANCIONE per temporali e rischio idrogeologico, sabato #25luglio, sulla Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in s… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Lombardia nessuna vittima. Non succedeva dal 22 febbraio scorso quando di registrò la prima vittim… - GruppoIeC : Bollettino Regione Calabria del 24 luglio: +1. Caso collegato allo sbarco di Roccella - - clikservernet : Il bollettino del Coronavirus oggi in Lombardia - Noovyis : (Il bollettino del Coronavirus oggi in Lombardia) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino del Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 luglio: 245.338 casi positivi e 35.092 morti Corriere della Sera Azioni Enel in calo, tre fattori da monitorare in vista della trimestrale

La fase più dura della crisi economica scatenata dal Covid-19 potrebbe essere ormai alle spalle per Enel, che pubblicherà i propri conti trimestrali il prossimo 29 luglio. Leader nel settore energetic ...

Il bollettino del Coronavirus oggi in Lombardia

Ci sono 53 nuovi positivi ma nessun decesso nel bollettino sul Coronavirus di Regione Lombardia. I guariti o dimessi sono 235, stabili i ricoverati in terapia intensiva a quota 17 mentre aumentano di ...

La fase più dura della crisi economica scatenata dal Covid-19 potrebbe essere ormai alle spalle per Enel, che pubblicherà i propri conti trimestrali il prossimo 29 luglio. Leader nel settore energetic ...Ci sono 53 nuovi positivi ma nessun decesso nel bollettino sul Coronavirus di Regione Lombardia. I guariti o dimessi sono 235, stabili i ricoverati in terapia intensiva a quota 17 mentre aumentano di ...