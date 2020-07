Il bando sui banchi di Arcuri-Azzolina, l’imprenditore: «Nessuna azienda italiana soddisfa i requisiti» (Di venerdì 24 luglio 2020) Il bando sui banchi di scuola che è stato approntato dal ministero dell’Istruzione con il supporto del commissario straordinario Domenico Arcuri ha messo in crisi gli imprenditori del settore, come ha testimoniato Luciano Capone del Foglio, intervistando uno dei massimi operatori dell’arredo scolastico in Italia. Il bando predisposto dal ministero dell’Istruzione richiede alle aziende la produzione di un numero di banchi e di sedie pari a 3,7 milioni di pezzi, 200mila a lotto. Secondo le confederazioni di settore, sarebbe una somma pari a quella della produzione di cinque anni interi delle aziende italiane che operano in quest’area di mercato. LEGGI ANCHE > Lucia Azzolina prova i nuovi banchi con rotelle in diretta televisiva ... Leggi su giornalettismo

