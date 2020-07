Il 29 luglio mobilitazione dei dipendenti Air Italy (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – I 1500 dipendenti di Air Italy manifesteranno mercoledì 29 luglio a Roma davanti alla sede del ministero del lavoro per chiedere risposte sul loro futuro e quello della compagnia aerea, la cui liquidazione ‘in bonis’ è stata avviata lo scorso mese di febbraio. La preoccupazione è alta, dal momento che la procedura di licenziamento collettivo è destinata a riprendere il prossimo 17 Agosto. I sindacati sperano che AirItaly rientri nel provvedimento di ‘sospensione dei licenziamenti‘, attualmente all’esame del governo, anche se allo stato attuale non è stato attuato alcun ammortizzatore sociale per i dipendenti del vettore, sebbene sia stato inizialmente previsto dal Decreto “Cura Italia” all’art. 94. ... Leggi su quifinanza

Dal 27 al 31 luglio con il Pd provinciale una settimana di informazione sul taglio del cuneo fiscale

CUNEO CRONACA - Dal 27 al 31 luglio, il Partito Democratico della provincia di Cuneo promuove – attraverso i suoi 22 Circoli - una settimana di mobilitazione e informazione sugli effetti del taglio ...

