“Ieri abbiamo pestato un tizio”: la compagna del carabiniere indagato a Piacenza sapeva tutto (Di venerdì 24 luglio 2020) Le indagini sulla caserma Levante di Piacenza vedono coinvolta anche la famiglia dell’appuntato Giuseppe Montella. Non ha nemmeno dovuto provare a nascondere le proprie attività illecite con la compagna l’appuntato Giuseppe Montella, principale indagato per il caso della caserma Levante di Piacenza. La donna, Maria Luisa Cattaneo, 38 anni, è adesso ai domiciliari in attesa … L'articolo “Ieri abbiamo pestato un tizio”: la compagna del carabiniere indagato a Piacenza sapeva tutto proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

