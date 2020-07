Identità, cultura e gastronomia della Sardegna: evento a Palazzo Doglio (Di venerdì 24 luglio 2020) CAGLIARI – Rilancio dell’identità della Sardegna, della sua cultura e patrimonio enogastronomico, grazie al coinvolgimento di personaggi del panorama giornalistico e accademico nazionale. Una strategia di comunicazione studiata per dar voce alle aziende e agli imprenditori sardi. L’evento, che nasce dalla collaborazione tra Benedetta Cimini, PR & Media Relations e l’agenzia di Cagliari ILDA Events, si terrà domani nella meravigliosa cornice di Palazzo Doglio, riportato all’originale splendore grazie al recente intervento di restauro e recupero dell’area. Il progetto di Palazzo Doglio, che include la riapertura al pubblico di un Teatro chiuso da trent’anni con mille posti a sedere, è un nuovo concept di hospitality allineato ai più alti standard internazionali che offre alla città di Cagliari un asset turistico di eccellenza. Leggi su dire

MichaelGiulian2 : RT @DavideRosato2: C'hanno fatto sacrificare invano per 3 mesi, ci fanno invadere, ci uccidono con le tasse, uccidono la nostra economia. N… - elvivalerio : RT @DavideRosato2: C'hanno fatto sacrificare invano per 3 mesi, ci fanno invadere, ci uccidono con le tasse, uccidono la nostra economia. N… - Uomodellospazi1 : RT @DavideRosato2: C'hanno fatto sacrificare invano per 3 mesi, ci fanno invadere, ci uccidono con le tasse, uccidono la nostra economia. N… - ferdina75517193 : RT @DavideRosato2: C'hanno fatto sacrificare invano per 3 mesi, ci fanno invadere, ci uccidono con le tasse, uccidono la nostra economia. N… - dalina6unika : RT @DavideRosato2: C'hanno fatto sacrificare invano per 3 mesi, ci fanno invadere, ci uccidono con le tasse, uccidono la nostra economia. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Identità cultura Fluid, né maschi né femmine: «Siamo i bambini dai desideri proibiti» Corriere della Sera