I soldi danno la felicità? Sì, ma solo fino a 70mila euro l’anno (Di venerdì 24 luglio 2020) E’ la domanda che tutti si sono posti nell’epoca moderna: i soldi danno la felicità? I ricchi sono davvero più felci? Sì, i soldi contribuiscono a dare la felicità, e i ricchi sono mediamente più felici. Ma solo fino ad un certo punto. O meglio, fino ad una certa quota, circa 70 mila euro l’anno. Oltre quella soglia, sono un surplus e possono anche aumentare i problemi. A sottolinearlo è una ricerca della San Diego State University, che ha analizzato i fattori in grado di determinare il grado di benessere. Una ricerca simile era stata condotta un paio d’anni fa della Purdue University, che sulla base del dataset fornito dal Gallup World poll – che contiene informazioni su oltre un miliardo e mezzo ... Leggi su quifinanza

Picchia i genitori che non gli danno i soldi per alcol e droga. Condannato QuiBrescia.it L'euforia da Recovery è già finita, il governo è (ancora) lacerato

È durato poco il cosiddetto “effetto Recovery Fund” nel governo: nella maggioranza, infatti, sono riaffiorate le divisioni sui temi più disparati, da come gestire i soldi che arriveranno dall’Europa a ...

Quanti soldi spettano davvero all’Italia con il Recovery Fund e a quali condizioni?

L’Italia otterrà 209 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti, la quota più rilevante di tutta l’Unione Europea con il 27,8% dei 750 miliardi complessivamente approvati dal Consiglio europeo nei gi ...

