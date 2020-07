I carabinieri spacciatori nel 2018 furono premiati per 'gli ottimi risultati nel contrasto allo spaccio' (Di venerdì 24 luglio 2020) Un paese che vive di paradossi: nel giugno del 2018, nel corso della cerimonia per i 204 anni della fondazione dell'Arma, i carabinieri della Caserma Levante di Piacenza, ora posta sotto sequestro ... Leggi su globalist

