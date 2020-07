His Dark Materials, il trailer, Phoebe Waller-Bridge e l’episodio saltato causa lockdown – Comic-Con (Di venerdì 24 luglio 2020) His Dark Materials, la seconda stagione in autunno su HBO, il trailer, ci sarà la voce di Phoebe Waller-Bridge, e la seconda stagione avrà un episodio in meno, causa lockdown. Dal Comic-Con arrivano le prime informazioni sulla seconda stagione di His Dark Materials, la co-produzione tra BBC One e HBO, che debutterà con i nuovi episodi in autunno su HBO. La serie sembrava aver scampato il lockdown causato dalla pandemia, ma in realtà non è proprio così. Intanto HBO ha rilasciato il primo trailer della seconda stagione che introduce la città misteriosa Cittàgaze. Eccolo: Sapete già che His ... Leggi su dituttounpop

Screenweek : Durante il panel del Comic-Con@Home dedicato a #HisDarkMaterials la serie tratta da #Questeoscurematerie di… - Miruccio_ : RT @jan_novantuno: Che meraviglia. Andrew Scott e Phoebe Waller-Bridge di nuovo insieme. - _bisbetica : Eccoci qui che ci costringeremo a vedere His Dark Materials pure se non mi piace but it's for science - _alpacaparka_ : BUONGIORNO ANCHE AL TRAILER DI HIS DARK MATERIALS E A LIN CHE RITORNA AD ESSERE LEE SCORESBY, PIANGO PIANGO PIANGO - yelenablv : basta ora mi faccio un rewatch di his dark materials -