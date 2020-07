Highlights e gol PSG-Saint Etienne 1-0: Ligue 1 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di PSG-Saint Etienne 1-0, finale di Coppa di Francia 2019/2020 allo Stade de France. Al 14′ gli uomini di Tuchel sbloccano il risultato: Mbappè accelera e conclude verso la porta di Moulin che respinge sui piedi di Neymar che appoggia in rete da pochi passi. Al 31′ l’episodio chiave del match: Perrin entra malissimo su Mbappè e rimedia il cartellino rosso diretto. Per l’attaccante invece c’è un problema alla caviglia che lo costringe ad uscire anzitempo. Non cambia il risultato nella ripresa: va al Psg il primo trofeo nel giorno del ritorno del calcio dopo il lockdown in Francia. Leggi su sportface

