Harry e Meghan fanno causa ai paparazzi per una foto rubata di Archie (Di venerdì 24 luglio 2020) La privacy di Archie prima di tutto. Harry e Meghan Markle da quando vivono a Los Angeles, nella villa hollywoodiana di Tyler Perry, hanno fatto di tutto per tenere il bambino lontano dai fotografi. L’ultima loro mossa, qualche mese fa, è stata infatti recintare tutta la proprietà con una rete fitta per proteggersi dai teleobiettivi, e lasciare il primogenito libero di giocare in giardino. Ma non è bastato. Da qualche settimana, infatti, circolerebbe una nuova foto del bambino all’età di 14 mesi che alcuni paparazzi stanno provando a vendere come se fosse stata scattata a Malibu. Ma i Sussex non ci stanno. Leggi su vanityfair

