Harry e Meghan denunciano i paparazzi per le foto rubate del figlio

Francesca Rossi Harry e Meghan sono di nuovo sul piede di guerra a causa dei paparazzi, ma stavolta ci sarebbe in gioco la privacy di Baby Archie, secondo i duchi ripetutamente violata con foto illegali scattate all'interno della villa di Los Angeles La guerra di Harry e Meghan contro i paparazzi continua. Non sono bastate le denunce del duca di Sussex, stanco di leggere sui tabloid britannici invettive contro la moglie e neppure la causa che Meghan Markle avrebbe intentato a nome di Baby Archie contro i fotografi. Questa lotta che pare infinita si arricchisce di un nuovo capitolo che vede ancora protagonista il figlio della non più regal coppia. Stando a quanto riferito dal sito TMZ,

