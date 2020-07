Halo Infinite: il misterioso Pilota prenderà il posto di Cortana (Di venerdì 24 luglio 2020) In Halo Infinite abbiamo potuto dare uno sguardo sia al nuovo trailer che al gameplay e ciò che salta all'occhio è il misterioso Pilota che accompagna Master Chief. Bene, a quanto pare questo personaggio prenderà il posto di Cortana.Cortana ha accompagnato Master Chief fin dall'inizio, ed è stata progettata per tenerlo relativamente sotto controllo. Dopo un viaggio emotivo attraverso tre capitoli, Cortana è morta tristemente in Halo 4 (non è propriamente uno spoiler, dato che il gioco è uscito otto anni fa) prima di tornare come una cattiva in Halo 5. In qualche modo quindi non era così poi tanto "morta".Cortana quindi non è più la ... Leggi su eurogamer

