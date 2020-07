Halo Infinite, ecco il gameplay della nuova avventura di Master Chief – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Microsoft ha finalmente regalato uno sguardo più approfondito di Halo Infinite. Dopo aver promesso e mostrato il gameplay di Halo Infinite nelle ultime settimane, il gioco si presenta certamente come un’ambiziosa scommessa di 343 Industries. Halo Infinite è un “reboot spirituale” di Halo, progettato in modo che i giocatori nuovi del franchise possano calarsi appieno nella storia. ecco quindi le prime immagini in movimento della campagna di Halo Infinite, che gira a 60 fps fissi su Xbox Series X. L’ambiente open-world assomiglia molto all’originale Halo: Combat Evolved, e il gameplay di 8 minuti mostra ... Leggi su nonsolo.tv

Eurogamer_it : #HaloInfinite si evolverà e cambierà per i prossimi 10 anni. - GameXperienceIT : #Halo Infinite: nuovi dettagli sul titolo, sarà una sorta di piattaforma - italiaserait : Halo Infinite, primo gameplay presentato da Xbox - zazoomblog : Halo Infinite in tantissimi dettagli tra open world ciclo giorno-notte e nuove armi - #Infinite #tantissimi… - calebconine : @BT_BlackThunder mafia 2 (2010, ps3) vs halo infinite (2020, xsx) -