Halo Infinite ci immerge nel gameplay del ritorno di Master Chief con un nuovo trailer (Di venerdì 24 luglio 2020) Il protagonista indiscusso della giornata di ieri, non senza critiche e diversi nasi storti, è stato indubbiamente Halo Infinite, il grande ritorno di Master Chief a cinque anni dall'uscita di Halo 5: Guardians.Il primo video gameplay ci ha mostrato sostanzialmente una demo del titolo che arriverà su Xbox Series X, Xbox One e PC entro la fine dell'anno e per l'occasione Microsoft ha deciso di condividere anche un trailer incentrato sul gameplay e sulle componenti principali delle meccaniche di gioco della nuova avventura targata 343 Industries."Quando tutte le speranze sono perdute e il destino dell'umanità è un bilico, Master Chief è pronto ad affrontate il nemico ... Leggi su eurogamer

