Halo Infinite a metà strada tra un FPS e un RPG? (Di venerdì 24 luglio 2020) Halo Infinite ha finalmente svelato il suo gameplay in occasione dell'evento Xbox Games Showcase e, durante lo show, è comparsa un'immagine del menu di gioco che farebbe pensare all'inclusione di alcuni elementi RPG nello shooter di 343 Industries.Stando all'immagine del menu, sembra che in Halo Infinite Master Chief avrà la possibilità di potenziarsi con degli upgrade. Probabilmente, non si tratterà di livelli esperienza, armi o armature che diventano più forti andando avanti nell'avventura, ma di meccaniche RPG più "leggere".Il menu svela la presenza di materiali che, forse, serviranno ai giocatori per costruire dei potenziamenti. Probabilmente, completando side quest o incarichi, avremo accesso a dei potenziamenti per rinforzare ... Leggi su eurogamer

Durante l'evento Xbox Series X, Microsoft promette che ci saranno anteprime mondiali e, in particolare, saranno rivelati nuovi dettagli su Halo: Infinite. Il nuovo capitolo della saga sarà disponibile ...

L’evento Xbox Games Showcase ha messo tanta carne al fuoco con la presentazione della linea di titoli cosiddetti first party, ossia una variegata selezione di giochi che debutteranno assieme e Xbox Se ...

