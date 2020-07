Hacker e crimini informatici (Di venerdì 24 luglio 2020) I computer crime crimini informatici: disciplinaGli HackerSocial engineeringComputer crime: il furto d'identitàLa frode informaticaGiurisprudenza sui crimini informaticiI computer crime Torna su Con la definizione crimini informatici, o "computer crime", si intende un qualsiasi reato che per la sua attività necessita dell'aiuto del computer. Vi sono varie tipologie di condotte che possono astrattamente integrare un computer crime, quali ad esempio: la truffa a compagnie telefoniche;le intrusioni informatiche che hanno ad oggetto varie finalità come ad es: l'utilizzo della rete per pedofilia / pornografia;la duplicazione e il traffico illecito di software;l'installazione di apparecchi che impediscono le comunicazioni informatiche. ... Leggi su studiocataldi

