Guild Esports annuncia il team di Rocket League. Tre grandi talenti per competere con i migliori (Di venerdì 24 luglio 2020) L’annuncio dell’ingresso di Guild Esports in Rocket League non ha ovviamente sorpreso i fan del mondo Esports ed in particolare coloro che seguono con attenzione le vicende del videogioco di calcio. Nel momento stesso in cui la nuova organizzazione – che vede David Beckham come comproprietario, ndr – si è annunciata al pubblico, in molti immaginavano questo passo. Il fatto che l’abbiano fatto così in fretta, e con la firma di due giocatori su tre del roster di partenza della Stagione 9 del team Singularity nella Rocket League Championship Series (RLCS) – più l’aggiunta del campione del mondo Kyle “Scrub Killa” Robertson, ndr – sta lì a dimostrare ... Leggi su esports247

esports247_it : Guild Esports annuncia il team di Rocket League. Tre grandi talenti per competere con i migliori… - italia_esports : RT @plutarko: Guild Esports annuncia il team di Rocket League: David Beckham direttamente coinvolto #rocketleague… - EsportsTweeter : RT @plutarko: Guild Esports annuncia il team di Rocket League: David Beckham direttamente coinvolto #rocketleague #esports #esport #DB7 htt… - plutarko : Guild Esports annuncia il team di Rocket League: David Beckham direttamente coinvolto #rocketleague #esports… -

Ultime Notizie dalla rete : Guild Esports Guild Esports annuncia il team di Rocket League: David Beckham direttamente coinvolto Everyeye Videogiochi Guild Esports annuncia il team di Rocket League: David Beckham direttamente coinvolto

Guild Esports, organizzazione co-fondata da David Beckham, ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nella scena esport di Rocket League. Il team gareggerà nella serie RLCS X recentemente svelata. G ...

Guild Esports, organizzazione co-fondata da David Beckham, ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nella scena esport di Rocket League. Il team gareggerà nella serie RLCS X recentemente svelata. G ...