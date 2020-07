GTA Online e Red Dead Online non sono stati abbandonati e dei grossissimi aggiornamenti sono in arrivo (Di venerdì 24 luglio 2020) Sia i giocatori di GTA Online che quelli di Red Dead Online possono aspettarsi nuove cose da fare presto. Rockstar ha annunciato l'arrivo di nuovi aggiornamenti per Red Dead Online e GTA Online nelle prossime settimane. Per quanto riguarda Red Dead Online ci saranno nuove missioni di Frontiera incentrate sulla natura, oltre ad un aggiornamento estivo per GTA Online.Per Red Dead Online, i giocatori possono aspettarsi un nuovo grande aggiornamento che arriverà martedì 28 ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : In arrivo aggiornamenti per #GTAOnline e #RedDeadOnline. - RInformerIT : Sei alle stelle per l'annuncio da parte di Mamma @RockstarGames dei nuovi DLC di GTA & Red Dead Online? Vuoi sapern… - laloporres : 2020 GTA Online sigue dando - JohnM90GTA : RT @RockstarItalyIt: BOOM ?? @RockstarGames ha appena annunciato ufficialmente che entrambi i giochi, #RedDeadOnline e #GTAOnline, ricevera… - RockstarItalyIt : BOOM ?? @RockstarGames ha appena annunciato ufficialmente che entrambi i giochi, #RedDeadOnline e #GTAOnline, ricev… -