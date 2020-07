Grandine in Valtellina, mitragliata la Chiavennasca: “Danni fino all’80%” (Di venerdì 24 luglio 2020) Le uve Chiavennasca della Valtellina, nome locale del Nebbiolo, sono state mitragliate nelle scorse ore da una pesante grandinata che ha investito il prestigioso areale vitivinicolo della provincia di Sondrio, in Lombardia. Lo riferisce la Coldiretti regionale, che parla di danni a macchia di leopardo dal 30 al 60%, con punte fino all’80%. A essere colpita, la fascia che va da Sondrio a Ponte in Valtellina, nelle zone dove nascono i vini Docg del territorio come il Valtellina Superiore Sassella, il Valtellina Superiore Inferno e il Valtellina Superiore Grumello. Più in generale, il maltempo flagella di nuovo la regione del Nord Italia con trombe d’aria, nubifragi e Grandine che si stanno abbattendo anche in queste ore su diverse ... Leggi su winemag

Ultime Notizie dalla rete : Grandine Valtellina Pioggia, vento e grandine Serata difficile nel Sondriese La Provincia di Sondrio Meteo Giluiacci forti temporali in atto nel primo mattino

Lombardia, Trentino e Veneto sono attraversato di 3 nuclei temporaleschi nel primo mattino di venerdì 24 Luglio in movimneto verso Est-sudest. Molto violento lo sciame centrale avvompagnato grandine, ...

Precipitazioni intense e abbondanti, Centro meteo Lombardo: “Scatta l’allerta”

Il Centro meteorologico lombardo in un bollettino pubblicato nel tardo pomeriggio di giovedì 23 luglio annuncia l’arrivo di persistenti temporali. Siamo alla porte di una giornata particolarmente “com ...

Lombardia, Trentino e Veneto sono attraversato di 3 nuclei temporaleschi nel primo mattino di venerdì 24 Luglio in movimneto verso Est-sudest. Molto violento lo sciame centrale avvompagnato grandine, ...Il Centro meteorologico lombardo in un bollettino pubblicato nel tardo pomeriggio di giovedì 23 luglio annuncia l’arrivo di persistenti temporali. Siamo alla porte di una giornata particolarmente “com ...