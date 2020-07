Grandi opere, la sostenibilità ambientale cede il passo (ancora una volta) al cemento (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel programma originale del Movimento 5 Stelle il tema trasporti è stato declinato essenzialmente in termini di sostenibilità ambientale, e inizialmente questo aspetto era certo in opposizione alle Grandi opere berlusconiane, viste come ambientalmente aggressive. Non era favorevole a priori al trasporto ferroviario: la grande opera-simbolo era una ferrovia, la Torino-Lione. C’è anche un ruolo importante assegnato alla democrazia partecipata, cioè alle proteste locali. Questo disinteresse per gli aspetti funzionali del settore a favore di quelli socio-ambientali era coerente con la vicinanza a slogan di “decrescita felice” del filosofo francese Latouche, e ad atteggiamenti sostanzialmente no-global e di conseguenza antieuropeisti (cfr. la corrente di Di Battista). L’accesso al primo ... Leggi su ilfattoquotidiano

