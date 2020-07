Grande Fratello, coming out della gieffina: “ho amato una donna” e chiarisce il suo orientamento sessuale (Di venerdì 24 luglio 2020) L’ex concorrente del Grande Fratello VIP Barbara Alberti, si confessa senza peli sulla lingua in un’intervista molto particolare che stupisce completamente i suoi fan. L’intervista Il GFV è uno dei programmi storici e molto amato nel nostro palinsesto. La versione VIP ha appena spento le luci sulla sua quarta edizione e forse la più particolare e di maggior successo, perché vissuta in piena pandemia e conseguente lockdown. Barbara Alberti è tra le ex concorrenti più amate. La scrittrice è nota per parlare in modo schietto e senza troppi pei sulla lingua ed è quello che fa mentre si confessa in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Foglio’. Barbara Alberti nel GFV ha lasciato il segno oltre che per la sua simpatia, ... Leggi su howtodofor

Mysterytrains : @kabara79 Ho un fratello più giovane, mai stati in competizione. L'ho imparata con il confronto con gli amici e, da grande, sul lavoro. - RonnyBandiera : @figliovesuvio Un grande... Sarà um fratello neroazzurro ?????????? - pepppe772 : @Capezzone Daje Prodi e lo scappato dal grande fratello. Er mortadella e il salamino. - lucianoranieri7 : @laura_ceruti @GiuseppeConteIT Laura invece sarà proprio così il direttore sarà Casalino (grande fratello) con il b… - TurcaVan : @GiuseppeConteIT @Governo_Italia se non avete le competenze e LE PALLE per gestire questa nazione TORNATE A CASA. A… -