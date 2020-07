Graduatorie provinciali e d’istituto per supplenze a scuola, domande fino al 6 agosto: come funzionano, requisiti di accesso e durata contratto (Di venerdì 24 luglio 2020) Dalle ore 15:00 del 22 Luglio alle ore 23:59 del 6 agosto è possibile fare domanda per l’inserimento nelle Graduatorie provinciali e di Istituto. “Digitalizziamo, finalmente, Graduatorie che ancora venivano aggiornate con moduli cartacei e stiamo facendo la stessa operazione anche per le immissioni in ruolo perché sul processo di digitalizzazione della PA”. Queste le parole della Ministra Azzolina. La procedura è quindi digitalizzata. La domanda deve essere presentata con l’applicazione Istanze on Line (Polis), accessibile con credenziali SPID o un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica da richiedere a un Istituto scolastico. Vediamo assieme cosa è cambiato ... Leggi su leggioggi

