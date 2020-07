golf, Paratore al comando (Di venerdì 24 luglio 2020) Renato Paratore spettacolo nel Betfred British Masters dove con un impeccabile giro in 66, -5, colpi e lo score di 131, 65 66, -11, si è portato al comando della classifica in una giornata di vento e ... Leggi su quotidiano

Renato Paratore spettacolo nel Betfred British Masters dove con un impeccabile giro in 66 (-5) colpi e lo score di 131 (65 66, -11) si è portato al comando della classifica in una giornata di vento e ...Grande prima parte di Betfred British Masters hosted by Lee Westwood per Renato Paratore. Il ventitreenne romano, dopo il secondo giro, è infatti in testa al torneo: dopo il -6 di ieri, arriva infatti ...