Golf – Eurotour: Renato Paratore leader solitario nel British Masters (Di venerdì 24 luglio 2020) Renato Paratore ha mantenuto la leadership solitaria con 197 (65 66 66, -16) colpi, grazie a un birdie sull’ultima buca, nel Betfred British Masters, primo di una serie di sei tornei denominati “UK Swing”, tutti a porte chiuse, con cui è ripartito l’European Tour dopo lo stop a marzo per la pandemia. Sul percorso del Close House GC (par 71), a Newcastle-upon-Tyne in Inghilterra, Paratore, 23enne romano con un titolo sul circuito ottenuto nel 2017 (Nordea Masters), ha proseguito la sua splendida marcia con il secondo 66 (-5) di fila frutto di cinque birdie per un totale di 16 in 54 buche senza bogey e ha fronteggiato con molta calma e sicurezza l’attacco del sudafricano Justin Harding e del 19enne danese Rasmus Hojgaard, ... Leggi su sportfair

Ottima partenza di Renato Paratore, secondo con 65 (-6) colpi dopo il giro iniziale del Betfred British Masters, primo di una serie di sei tornei denominati «UK Swing», quattro programmati in Inghilte ...

L’European Tour riprende il suo cammino, interrotto per la pandemia l’8 marzo dopo il Qatar Masters e con l’antefatto a metà luglio di due eventi in Austria organizzati insieme al Challenge Tour. Si ...

L'European Tour riprende il suo cammino, interrotto per la pandemia l'8 marzo dopo il Qatar Masters e con l'antefatto a metà luglio di due eventi in Austria organizzati insieme al Challenge Tour.