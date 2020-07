Golf, British Masters: Renato Paratore da solo in vetta (Di venerdì 24 luglio 2020) Resta al primo posto il solitaria Renato Paratore, che a Newcastle-upon-Tyne (Inghilterra), dove è in corso il Betfred British Masters, ha tenuto a distanza gli avversari con 197 colpi (65 66 66, -16), chiudendo con un birdie sull’ultima buca. Il 23enne di Roma si è difeso in maniera molto efficace dal sudafricano Justin Harding e dal danese Rasmus Hojgaard, che nonostante l’avessero momentaneamente raggiunto sul meno 15, hanno chiuso rispettivamente secondo (198, -15), e terzo (199, -14). Seguono in classifica gli inglesi Dale Whitnell, quarto con 200 (-13), Sam Horsfield, autore del miglior score di giornata (61, -10), e Ashley Chesters, quinti con 201 (-12). Nel torneo che si disputa rigorosamente a porte chiuse e con la salute in cima alla lista delle priorità – come ... Leggi su sportface

Resta al primo posto il solitaria Renato Paratore, che a Newcastle-upon-Tyne (Inghilterra), dove è in corso il Betfred British Masters, ha tenuto a distanza gli avversari con 197 colpi (65 66 66, -16) ...

Hojgaard Renato Paratore ha mantenuto la leadership solitaria con 197 (65-66-66, -16) colpi, grazie a un birdie sull’ultima buca, nel Betfred British Masters, primo di una serie di sei tornei ...

