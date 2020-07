Gli sticker animati WhatsApp per tutti gli iPhone, scorciatoie contatti ufficiali (Di venerdì 24 luglio 2020) Non solo gli sticker animati WhatsApp su iPhone fanno la loro apparizione definitiva in queste ore. In effetti giungono contemporaneamente anche altre novità relative alle scorciatoie dei contatti e alla modalità scura dell'applicazione di messaggistica. Insomma, i possessori di un melafonino farebbero bene a considerare ogni nuova soluzione ora a loro disposizione. L'aggiornamento WhatsApp portatore di tanti cambiamenti è quello siglato come 2.20.80.22 è disponibile sull' appStore di Apple da qualche ora. La novità più corposa riguarda gli adesivi animati, finora disponibili per gli utenti beta ma ora a disposizione di tutti coloro che vorranno testarli senza alcuna limitazione. Quali ... Leggi su optimagazine

