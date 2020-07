Giugliano, il virus circola ancora: cinque nuovi contagi (Di venerdì 24 luglio 2020) Giugliano. Sono cinque i positivi che si registrano nella terza città della Campania. A fornire i dati è il Comune di Giugliano, che sul sito ha pubblicato il report epidemiologico. Giugliano, il virus circola ancora: cinque nuovi contagi Al momento non si registrano pazienti guariti dal Covid-19. Per quanto riguarda i decessi, fortunatamente non ci … L'articolo Giugliano, il virus circola ancora: cinque nuovi contagi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Giugliano virus Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giugliano virus