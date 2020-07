Giro d'Italia, si parte il 3 ottobre da Monreale: la volata della 4a tappa a Villafranca (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Giro d’Italia edizione 2020 (3-25 ottobre), posticipato a causa della pandemia di Covid-19, scatterà dalla Sicilia con quattro tappe. Vista l’impossibilità di far cominciare la 'corsa rosa' dall’Ungheria,... Leggi su feedpress.me

giroditalia : Il Giro d'Italia “riparte” dalla Sicilia: per la nona volta la Grande Partenza del #Giro scatterà dalla Sicilia. Sa… - SkySport : Giro d'Italia 2020, si parte con 4 tappe in Sicilia: il via con la crono Monreale-Palermo - SkyTG24 : Giro d’Italia 2020, la corsa rosa partirà dalla Sicilia: il via il 3 ottobre da Monreale - caterinacorda1 : RT @GiancarloDeRisi: I nodi vengono al pettine: per i migranti infetti provenienti da #Lampedusa, il sindaco di #Potenza vuole denunciare l… - spinassunta : RT @GiancarloDeRisi: I nodi vengono al pettine: per i migranti infetti provenienti da #Lampedusa, il sindaco di #Potenza vuole denunciare l… -