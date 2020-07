Giro d’Italia 2020, c’è l’ufficialità: partenza il 3 ottobre da Monreale (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Giro d’Italia partirà da Monreale, nel Palermitano, il prossimo 3 ottobre. Dopo settimane in cui si sono rincorse voci su una possibile seconda tappa per la città normanna, è arrivata l’ufficialità: l’emergenza Covid ha fatto saltare la trasferta in Ungheria e, dunque, la tappa inaugurale sarà a Monreale. Per il sindaco Alberto Arcidiacono e il presidente del Consiglio Marco Intravaia si tratta di “un momento storico e irripetibile per la nostra città. Un evento unico che trasformerà Monreale in palcoscenico nazionale e internazionale”. “Il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore allo Sport Manlio Messina hanno voluto con decisione che il Giro partisse da ... Leggi su sportface

