Giornate degli Autori 2020: la selezione ufficiale (Di venerdì 24 luglio 2020) Come di consueto, parallelamente alla Mostra del Cinema di Venezia, si svolgeranno le Giornate degli Autori 2020 che daranno spazio e voce agli Autori delle opere selezionate. I dettagli nel nostro articolo Si svolgerà come da tradizione da mercoledì 2 settembre (giorno d’apertura della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia) a sabato 12 settembre la XVII edizione delle Giornate degli Autori, presieduta da Andrea Purgatori e di cui Giorgio Gosetti è il Delegato Generale. Molte le novità previste per quest’anno da Gaia Furrer, che per la prima volta firma come responsabile artistica la selezione ufficiale della sezione autonoma e indipendente promossa dalle associazioni ... Leggi su tuttotek

