Giornata per le vittime del Covid fissata al 18 marzo | il giorno che le bare lasciarono Bergamo sui camion militari

La Giornata in memoria delle vittime del Covid è stata fissata al 18 marzo . Lo ha stabilito, all'uninimità con soli tre astenuti, la Camera dei deputati che si è poi raccolta in un minuto di silenzio

