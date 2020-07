Gianna Nannini irriconoscibile, capelli lunghi e sguardo da gatta FOTO (Di venerdì 24 luglio 2020) Uno scatto che testimonia la capacità e la versatilità di Gianna Nannini. La cantante come non l’avete mai vista capelli lunghi e sguardo intenso. Gianna Nannini una vita da rockstar Gianna Nannini è una delle figure del rock italiano al femminile più famose al mondo. I suoi testi sono diventati ormai dei vessilli generazionali e le sue … L'articolo Gianna Nannini irriconoscibile, capelli lunghi e sguardo da gatta FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

radioplaytime : #rdadioplaytime: Motivo - Gianna Nannini ft. Coez - Tonino71Tonino : COMPLICI (Gianna Nannini-Enrico Nigiotti) - silvestrasorber : GIANNA NANNINI: rinviati al 2021 i concerti in Italia e all’estero - WebradioFinance : Ora in onda Gianna Nannini - Assenza su Webradio Finance - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gianna Nannini - Fenomenale -

Ultime Notizie dalla rete : Gianna Nannini Gianna Nannini irriconoscibile, capelli lunghi e sguardo da gatta FOTO MeteoWeek Estate Diffusa: venerdì 24 luglio ospiti a San Bartolomeo al Mare Paolo Ballardini e Alex Nicoli/Il programma

Oggi a Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare, Enrico Balsamo ospita Paolo Ballardini con Alex Nicoli, percussionista e Direttore artistico del Festival MET. Paolo Ballardini è un chitarrista-turnis ...

Pistoia, Edoardo Bennato in concerto in piazza Duomo

Il primo grande ospite della musica italiana in scena domenica 26 luglio al Blues Around di Pistoia è Edoardo Bennato con il suo rock e blues d’autore. Il concerto si terrà in Piazza Duomo con inizio ...

Oggi a Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare, Enrico Balsamo ospita Paolo Ballardini con Alex Nicoli, percussionista e Direttore artistico del Festival MET. Paolo Ballardini è un chitarrista-turnis ...Il primo grande ospite della musica italiana in scena domenica 26 luglio al Blues Around di Pistoia è Edoardo Bennato con il suo rock e blues d’autore. Il concerto si terrà in Piazza Duomo con inizio ...