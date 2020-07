Ghirelli: “Dobbiamo garantire il futuro della Lega Pro con l’apprendistato e il credito d’imposta” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli si è espresso durante l’Assemblea dei club di Lega Pro, riunita in una call conference. Ghirelli ha aggiornato i club: “Per garantire il futuro della Lega Pro con strumenti come il credito di imposta e l’apprendistato siamo pronti a nuove prossime iniziative di spessore. Non molleremo perché ne andrà dell’esistenza dei club.” Il presidente ha poi continuato:”La Lega Pro può avere un futuro con l’introduzione di ‘elementi’ essenziali quali il credito di imposta e l’istituzione dell’apprendistato che possono ... Leggi su alfredopedulla

