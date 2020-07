Gerry Scotti, tutti preoccupati. Dietro le quinte Belen l’ha immortalato così: foto (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono ricominciate le registrazioni di Tu sì que vales, il programma che andrà in onda in autunno su Canale 5 con una nuova, scoppiettante edizione. La data precisa del ritorno in tv non è ancora stata resa nota, ma in una recente intervista su Radio Deejay, Gerry Scotti ha parlato proprio di questo. Le sue parole le riporta SuperGuida TV: “Coronavirus permettendo, stiamo già lavorando a quella del 2020, che i telespettatori vedranno dall’autunno di quest’anno in poi”. Di certo c’è che conduttori e giuria sono stati confermati. Dunque ritroveremo sul palco Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni a guidare la trasmissione e la giuria formata dai mitici Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e dalla padrona di casa Maria De ... Leggi su caffeinamagazine

itsnotfz : Comunque potrei fare una conversazione intera utilizzando soltanto i meme di Gerry Scotti #tiziaparty - proteggimiric : BOH SARÒ L'UNICA MA PREFERISCO GERRY SCOTTI A PAOLO BONOLIS #tiziaparty - softievlou : @hazxax fai la pubblicità con gerry scotti - babvile : Rarissima foto di Gerry Scotti mentre sceglie i concorrenti per chi vuole essere milionario #TemptationIsland - Giorgio30830275 : @Robic_Escapist si. E' Gerry Scotti con la parrucca. -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti Gerry Scotti, gamba rotta a Tu si que vales/ Cos'è successo? Belen mostra tutto ma... Il Sussidiario.net Natalia Estrada ieri e oggi: le foto

Lunghi capelli corvini, occhi da cerbiatta, un fisico da urlo: Natalia Estrada ha cavalcato l’onda del successo tv per tutti i primi anni ’90, ma dal 2006 ha deciso di cambiare radicalmente vita assec ...

Gerry Scotti, apprensione: cos’ha alla gamba? Si intravede dall’inquadratura

Belen Rodriguez ha pubblicato alcune stories su Instagram insieme a Gerry Scotti: il conduttore aveva un grosso tutore alla gamba, cosa gli è successo? Apprensione per Gerry Scotti: cos’è successo all ...

Lunghi capelli corvini, occhi da cerbiatta, un fisico da urlo: Natalia Estrada ha cavalcato l’onda del successo tv per tutti i primi anni ’90, ma dal 2006 ha deciso di cambiare radicalmente vita assec ...Belen Rodriguez ha pubblicato alcune stories su Instagram insieme a Gerry Scotti: il conduttore aveva un grosso tutore alla gamba, cosa gli è successo? Apprensione per Gerry Scotti: cos’è successo all ...