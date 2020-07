Gerry Scotti con la gamba ingessata, cosa è successo al conduttore? (Foto) (Di venerdì 24 luglio 2020) Gerry Scotti è apparso con la gamba ingessata, è così che è entrato nello studio di Tu si que vales per le registrazioni della nuova edizione (Foto). Ancora una volta è Belen Rodriguez ad anticipare qualcosa del programma sul suo profilo Instagram. Tra le storie Instagram dopo un saluto a Sabrina Ferilli, ancora in camerino con calzini e mocassini prima di calzare i suoi sandali, è apparso anche Gerry Scotti ma con le stampelle. cosa è successo al conduttore? In ogni caso non ha perso il sorriso e la voglia di fare battute. Quando Belen gli ha chiesto di fare un saluto lui ha risposto: “A chi? Un saluto ciao, in gamba eh”, ... Leggi su ultimenotizieflash

bevllisario : Qualcuno faccia arrivare questo video a Gerry Scotti - Italia_Notizie : Incidente per Gerry Scotti. E Belen lo riprende in stampelle - sunfloweryubin : + gerry scotti mio ?? - IlContiAndrea : RT @FQMagazineit: Tu Si Que Vales, Belen filma Gerry Scotti con le stampelle. Ecco cosa le dice in conduttore - calliopedesario : @saintlusyfir Con chi lo faccio il playboy con Gerry Scotti -