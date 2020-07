Germania, ecco il gruppo Telegram di militari di estrema destra che progetta la guerra civile e il colpo di Stato (Di venerdì 24 luglio 2020) Una guerra civile in Germania e azioni contro i dissidenti. È questo il contenuto delle conversazioni tra militari delle Forze armate tedesche in un canale Telegram di estrema destra. A rivelarlo è il settimanale Die Zeit citato da AgenziaNova. Il nome del gruppo, attivo fino alla fine del mese scorso, era Wir, ovvero Noi in tedesco: ne facevano parte 240 utenti tra veterani della Bundeswehr, l’esercito tedesco, militari in servizio e riservisti. Si definiscono «liberi, sociali, nazionali», e nel gruppo non mancano messaggi che inneggiano alla violenza xenofoba e all’antisemitismo. Nelle loro conversazioni non manca, come in altre chat dell’estrema ... Leggi su open.online

