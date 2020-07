Germania: condannata ex guardia nazista di 93 anni (Di venerdì 24 luglio 2020) Ad Amburgo, una corte ha condannato un uomo di 93 anni per il suo ruolo durante l’Olocausto come guardia nazista di un campo di concentramento. Secondo la sentenza, Bruno Dey è stato complice degli orrori nazisti ed è parzialmente responsabile per la morte di almeno 5,230 ebrei, ovvero tutte le vittime uccise nel campo di Stutthof in Polonia durante il suo servizio tra l’agosto del 1944 e l’aprile del 1945. Dopo la guerra, Dey, che all’epoca aveva 17 anni, era stato processato in una corte minorile e aveva scontato una pena ridotta per aver cooperato con le autorità. I sopravvissuti agli orrori dell’Olocausto, però, avevano pesantemente criticato la condanna, considerata troppo blanda. «È tardi ormai e la sentenza non è soddisgacente dopo ... Leggi su giornalettismo

