Gentiloni spinge l’Italia sul Mes, altra benzina sulla maggioranza: «Usatelo, conviene» (Di venerdì 24 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (24 luglio)«Tra Recovery Fund e i crediti agevolati del Mes e di Sure ci sono in tutto 700 miliardi di prestiti. Se c’è un Paese in Europa che ne può trarre vantaggio è l’Italia». Così Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l’Economia, interviene sui fondi per rispondere alla crisi sanitaria, dopo il voto di ieri al Parlamento europeo sul Mes e la frattura emersa all’interno della maggioranza. La Lega ha presentato un emendamento che chiedeva di respingere l’utilizzo del Meccanismo di stabilità. Voto favorevole di Fdl e M5S, ma all’emendamento, poi bocciato, si sono espressi contrariamente Forza Italia e Pd, alleato di governo dei pentastellati. In un’intervista a La Repubblica Gentiloni ha ribadito ... Leggi su open.online

