Genoa, Nicola: “Vittoria nel derby gratificante, Inter avversario ideale. Salvezza? Vi dico la mia” (Di venerdì 24 luglio 2020) "Felici di aver gratificato la nostra gente vincendo il derby, ma esulteremo solo dopo la Salvezza".Queste le parole di Davide Nicola. Il tecnico del Genoa, succeduto alla guida dei rossoblu dopo la gestione Thiago Motta, è Intervenuto in conferenz stampa alla vigilia del match casalingo contro l'Inter. Trentasei punti e quartultimo posto, così i liguri arriveranno al match contro i nerazzurri con la compagine di Antonio Conte che, visto anche il passo falso della Juventus a Udine, dovranno rifarsi dopo lo 0-0 ottenuto a San Siro contro la Fiorentina. Le motivazioni dunque per il club Genoano non mancano di certo e a dimostrarlo ulteriormente sono anche le parole dello stesso Nicola: "Vincere con la ... Leggi su mediagol

