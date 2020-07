‘Gennarino lo scugnizzo’ approda in Umbria: a settembre la presentazione dell’ultimo romanzo di Nicola Genovese al Todi Festival (Di venerdì 24 luglio 2020) Sarà presentato al Todi Festival l’ultimo libro di Nicola Genovese, “Gennarino lo scugnizzo”, il romanzo che la scrittrice Cinzia Tani nella prefazione definisce ‘affascinante come un racconto d’avventure e struggente come memorie d’infanzia’. L’autore de “Il figlio del prete e la zammara” e de “Il nipote del prete”, oltre che di “Lipari” e “La Rinascita”, in questa sua nuova opera lascia la Sicilia – a cui ci aveva abituato con i precedenti romanzi – e ci fa approdare dapprima a Napoli, poi nell’America del secondo dopoguerra, per farci vivere una storia piena di emozioni e colpi di scena. Il libro verrà presentato nel corso del prestigioso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

