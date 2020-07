“Genitori in Trappola”: reunion del cast e retroscena del film (Di venerdì 24 luglio 2020) A distanza di 22 anni dall’uscita del film, il cast di Genitori in Trappola si ritrova in un’emozionante reunion su Instagram. Dannis Quaid (Nick, il padre), Lindsay Lohan (Hallie/Annie), Elaine Hendrix (Meredith), Lisa Ann Walter (Cassie, la governante), Simon Kunz (Martin, il maggiordomo), c’erano proprio tutti. Guidati dalla giornalista e conduttrice statunitense Katie Couric, gli attori hanno raccontato alcuni dietro le quinte del film e ricordato la coprotagonista Natasha Richardson (Elisabeth James, la madre), deceduta nel 2009. Partecipanti della reunion del 20 luglio 2020 sono stati tutti i membri del cast, la regista Nancy Meyers ed il produttore Charles Shyer, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione World Central Kitchen. Da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

