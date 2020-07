Gasolio commerciale: come richiedere il rimborso entro il 31 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) entro il 31 luglio presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve essere presentata la richiesta di rimborso della maggiore accisa (cioè dell’imposta indiretta) pagata rispetto a quella agevolata ovvero il Gasolio commerciale. La richiesta riguarda i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. Accisa agevolata sul Gasolio commerciale Il decreto legislativo 504/1995 testo unico sulle Accise riconosce un’aliquota agevolata: pari a 403,22 euro per mille litriin luogo dell’ordinaria misura di 617,40 euro per mille litriper il Gasolio utilizzato da alcune categorie per attività di trasporto merci e passeggeri. La differenza tra le due aliquote è di 214,18 per mille litri, questa ... Leggi su quotidianpost

