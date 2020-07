Gasbarra: nuova sala convegni Isma intitolata a sindaco eroe Rocca di Papa (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma – Completamente ristrutturata, capace di ospitare 50 ospiti, torna a nuova vita la splendida sala convegni, in via della Guglia nel cuore di Roma, di proprieta’ della Asp Isma. E’ quanto si legge in una nota. Il consiglio di amministrazione dell’ente, presieduto da Enrico Gasbarra, ha deliberato di intitolare la nuova sala al compianto sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, spiega la nota, che ha sacrificato la propria vita, poco piu’ di un anno fa, per mettere in salvo dipendenti e cittadini nella tragica esplosione del Municipio. Il suo immenso senso del dovere e delle istituzioni, si legge nella motivazione stabilite dal cda, inteso come il piu’ alto servizio al bene ... Leggi su romadailynews

L'ex assessore al Bilancio in Provincia di Roma con le giunte Gasbarra e Zingaretti nuovo top manager della cassaforte immobiliare del quartiere Eur Antonio Rosati è il nuovo amministratore delegato d ...

Antonio Rosati, dem purosangue, nuovo ad di Eur spa nonostante il no del Campidoglio, che in assemblea vota contro la nomina dopo aver chiesto «discontinuità col passato». La partita per la governance ...

L'ex assessore al Bilancio in Provincia di Roma con le giunte Gasbarra e Zingaretti nuovo top manager della cassaforte immobiliare del quartiere Eur Antonio Rosati è il nuovo amministratore delegato d ...Antonio Rosati, dem purosangue, nuovo ad di Eur spa nonostante il no del Campidoglio, che in assemblea vota contro la nomina dopo aver chiesto «discontinuità col passato». La partita per la governance ...