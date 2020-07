Gabriel Garko tutti pazzi per il dettaglio nella [FOTO]: “Sono tornati insieme?” (Di venerdì 24 luglio 2020) L’attore Gabriel Garko, amato da sempre da un vasto pubblico tutto al femminile, è nel mirino della cronaca rosa ormai da molto tempo. Dopo aver pubblicamente annunciato la fine della storia d’amore con la giovane attrice Adua Del Vasco; si è resa sempre più insistente la voce che tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi ci fosse più di una semplice amicizia. Ma nonostante il silenzio dei due attori, aleggia ancora un sottile velo di mistero. Ad accendere nuovamente i riflettori sulla presunta liaison, è il giornalista di ‘Oggi’ Alberto Dandolo. Stando a quanto dichiarato sul noto settimanale, pare che un attore si sarebbe riavvicinato al suo storico ex. Indubbiamente l’indiscrezione ha scatenato i tanti lettori e incuriosito altrettanti fan che ... Leggi su velvetgossip

